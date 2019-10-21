2019/10/21 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةانتشر على تطبيق “انستغرام” فيديو يلخّص مشوّقة تحركات الجاليات اللبنانيّة حول العالم تضامناً مع التحركات الشعبية المستمرة ليومها الخامس في كافة المناطق اللبنانيّة احتجاجاً على الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يعيشها اللبنانيون وتنديداً بالضرائب التي تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة.نقلا عن لبنان 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو.. لبنانيو الخارج يتضامنون مع احتجاجات بيروت) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو.. لبنانيو الخارج يتضامنون مع احتجاجات بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).