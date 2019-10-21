الحكيم يطالب بخفض رواتب المسؤولين

2019/10/21 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، الحكومة مجلس النواب بخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين.وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر تابعتها “كلكامش برس” “نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادت بها المرجعية الدينية العليا”.وأضاف ان “هذه الاجراءات تأتي لـ “تطمين الشارع العراقي بوجود خطوات جادة لإصلاح الوضع المتأزم”.

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