2019/10/21 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح مكتب خاص في البصرة للتواصل مع اللجنة التنسيقية للمتظاهرين وتسلم مطالبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/21 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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