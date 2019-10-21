2019/10/21 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. توجيهات الى مدراء المستشفيات استعدادا لتظاهرات الجمعة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/21 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. توجيهات الى مدراء المستشفيات استعدادا لتظاهرات الجمعة المقبلة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. توجيهات الى مدراء المستشفيات استعدادا لتظاهرات الجمعة المقبلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).