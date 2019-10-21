2019/10/21 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشف تقرير حقوقي، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تخطط للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان بشار صادق، إن ”سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت مخططًا استيطانيًا جديدًا للاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية“.ونقلت وكالة {وفا} الرسمية عن صادق القول، إن ”سلطات الاحتلال وزعت خارطة جوية جديدة تبين خطوط مناطق الأراضي المصنفة {ب} في قريوت، والتي تظهر تقليص هذه المناطق، خاصة الأراضي الواقعة شمال غرب قريوت، لصالح مستوطنة {عيليه}“.وأشار إلى أن الأراضي التي شملها المخطط أصبحت تُعرف باسم ”مناطق تنسيق“، أي أنها داخل حدود المستوطنة المذكورة، ولا يسمح للمواطنين والمزارعين الدخول إليها إلا من خلال تصريح خاص.وأوضح صادق، أن المنطقة المستهدفة شهدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان آخرها طرد قاطفي الزيتون وتهديدهم بعدم العودة إلى تلك المنطقة دون الحصول على تصاريح.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تخطط للاستيلاء على مناطق واسعة جنوب نابلس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تخطط للاستيلاء على مناطق واسعة جنوب نابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).