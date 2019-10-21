التربية تعلن زيادة عدد قبول الطلبة في قسم تكرير النفط

2019/10/21 | 19:29

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم - بغداد

أطلقت مديرية زراعة الديوانية، اليوم الاثنين، تحذيراً لمربي الأسماك بالمحافظة بعد تسجيل حالات نفوق في محافظة بابل، فيما دعتهم إلى الالتزام قدر الإمكان بتوجيهات لجنة متابعة نفوق الأسماك لتجنب حدوث الإصابة أو الإجهاد وبالتالي النف

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاجازات الدراسية في المديرية العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التربية، اليوم الاثنين، آلية عودة الموظفين والمعلمين المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة.





وقالت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن

بغداد اليوم - بغداد

طالب محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاثنين، وفد رئيس الوزراء لمتابعة مطالب المتظاهرين، بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في المحافظة، فيما دعا إلى الإسراع في تلبية مطالب المحتجين وتبسيط اجراءات تنفيذها.

وقال الدخيلي، خلال

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