في أربيل.. مخيم جديد لاستقبال اللاجئين السوريين

2019/10/21 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مسؤولة في ادارة محافظة اربيل ، اليوم الاثنين، ان عدد من الاماكن تم اعدادها في حدود المحافظة لاسكان عدد من لاجئي غرب كوردستان "روژاوا" كمرحلة اولى، مرجحة افتتاح مخيم للاجئين في حال ازداد اعداد اللاجئين الواصلين الى المحافظة.

وقالت مسؤول مركز الازمات في ديوان محافظة اربيل فيان رشيد لوسائل اعلام كوردية محلية انه بعد الاحداث والتعقيدات التي حصلت في غرب كوردستان (في اشارة الى المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال شرق سوريا) وبناء على توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، كثفت محافظة اربيل من استعدادتها لاستقبال اللاجئين من غرب كوردستان وتقديم كافة المساعدات اليهم.

واشارت الى انه في الوقت الحاضر لم يصل اي لاجئ من غرب كوردستان الى اربيل لانه تم اسكانهم جميعا في دهوك، مستدركة انه كمرحلة اولى تم اعداد مكان لاسكان 300 عائلة وفي حال وصول اللاجئين الى اربيل سيتم اسكانهم فيه.

وبشأن امكانية بناء مخيم جديد، اشارت فيان رشيد الى انه من اجل بناء مخيم هناك مشكلة عدم وجود الارض، مستدركة انه اذا ازدادت وتيرة وصول اللاجئين الى المحافظة فانها ستقوم بالتعاون مع المنظمات المساعدة بالبدء ببناء مخيم جديد.

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