فرق الرقابة الصحية بالبصرة تتلف مواداً غذائية منتهية الصلاحية وتشدد الرقابة على المقاهي

2019/10/21 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين، رصد وإتلاف المواد المنتهية الصلاحية وغلق المقاهي والمطابخ المخالفة للشروط الصحية وعدم تجديد الإجازات الصحية, في عدد من مناطق المحافظة.

وبحسب بيان للصحة تلقت " الغد برس" نسخة منه، فإن فرق الرقابة الصحية نفذت جولات تفتيش ومتابعة محال التسوق والمطاعم والمرطبات والمقاهي في القبلة والجزائر ومناوي باشا والبصرة القديمة والخليلية والعشار شارع الوطن وشارع الاستقلال".

وأكد البيان "رصد وإتلاف المواد المنتهية الصلاحية وغلق المقاهي والمطابخ المخالفة للشروط الصحية وعدم تجديد الإجازات الصحية".

واضاف أن فرق الرقابة الصحية وبالاشتراك مع فرق الجريمة المنظمة "نفذت حملات صحية مشتركة لمتابعة محال بيع السجائر والاركيلة الالكترونية والتبوغ حيث تم منع تداول السجائر والاركيلة الالكترونية وكذلك توجيه أصحاب محلات بيع التبوغ بالحصول على الإجازة الصحية وسيتم محاسبة المقصرين استناد للاحكام العقابية من قانون الصحة العامة".

وأضاف إعلام دائرة صحة البصرة إن "فرق الرقابة الصحية في قطاع شط العرب وأبي الخصيب نفذت حملات تفتيش ومتابعة المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والأفران ومخازن المواد الغذائية للوقوف على صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".

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