التربية تُعلن زيادة عدد قبول الطلبة في قسم تكرير النفط

2019/10/21 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن زيادة نسبة قبول الطلبة في قسم تكرير النفط ومعالجة الغاز التابع للفرع الصناعي من 30 الى 50 طالب ، مبينة ان القرار جاء بمتابعة مباشرة من لدن وزير التربية سها خليل حسين العلي بك واهتمامها بتطوير مخرجات التعليم المهني.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "المديرية العامة للتعليم المهني تهتم بزيادة عدد قبول خريجي مرحلة الثالث متوسط في الاقسام المهنية وخاصة في الاقسام التي افتتحت حديثا"، مشيراً "بقيامها برفع نسبة قبول الطلبة في قسم تكرير النفط ومعالجة الغاز التابع للفرع الصناعي والذي افتتح في اعدادية المأمون الصناعية من 30 الى 50 طالب بعد اجتماع اللجنة المقررة للفرع وكادر الاعدادية ".

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