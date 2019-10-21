محمد بوجنال - الطبيعة ترفض التسلط

2019/10/21 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بوجنال السلطة تفسد ممارسيها حتى وإن ادعوا حسن النية.فكلما تزوجوا السلطة، كلما تحولوا حتما إلى فاسدين بمجرد أن يتذوقوا ويحسوا بحلاوة ونعمة كراسي السلطة.فالسلطة تسلع من تمارسها عليهم بالقدر الذي تسلع به، وفي نفس الآن، من يمارسونها أو قل أن السلطة المادية حولت الشعوب إلى إلى سلع تباع وتشترى بقيم لا تختلف عن مصادر قيم البطاطا والماطيشا في الأسواق.فلا أحد ينكر اليوم أن تشكل عقلية الشعوب تهندسه التربية وال......

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