باريس قلقة من “سيناريو مرعب” سببه داعش

2019/10/21 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةدعا قاض فرنسي مختص في مكافحة الإرهاب بلاده إلى فتح باب العودة أمام من قاتلوا سابقا في تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق، وحذر من مغبة “سيناريو مرعب”، إذا لم تلجأ باريس إلى هذا الخيار.

وأوضح القاضي دافيد دي باس أن جلب المتشددين من الشرق الأوسط ومحاكمتهم في إطار القانون أفضل بكثير من تركهم هائمين، لأن ذلك قد يجعلهم يفكرون في شن هجمات ضد البلد الأوروبي.

وتشير معلومات استختباراتية في باريس، إلى وجود ما بين 60 و70 مقاتلا فرنسيا في تلك السجون، إلى جانب 200 آخرين بينهم نساء، فضلا عن نحو 300 طفل، وهؤلاء كلهم فرنسيون.

وترفض فرنسا حتى اليوم عودة المتشددين الذين سافروا إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط لأجل القتال، وتصر على محاكمتهم في البلدان التي انضموا إليها، لكن باريس تسمح بعودة الأطفال فقط.

وسافر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العراق قبل أيام، للتباحث بشأن معتقلي تنظيم “داعش” الذين قد يفرون من السجون في ظل الغزو التركي.

لكن القاضي الفرنسي لا يثق كثيرا في السجون الكردية ويقول إنها قابلة للاختراق بشكل كبير، كما أنها قد لا تقف سدا منيعا أمام عودة المتشددين إلى أوروبا بنية تنفيذ هجمات إرهابية.

ويشدد القاضي على أن الحل الأمثل هو إعادة المتشددين إلى أوروبا لمحاكمتهم، أما حين سيغادرون السجن بعد قضاء العقوبات الحبسية فسيكونون دائما تحت المراقبة.

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