2019/10/21 | 20:14

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نتنياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي بعدم قدرته على تشكيل الحكومة

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نتنياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي بعدم قدرته على تشكيل الحكومة

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