السجن أكثر من ٥ سنوات لمدان بالسطو المسلح في ذي قار

2019/10/21 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأثنين، حكما بالسجن على مدان بجريمة السطو المسلح في المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالسجن خمسة سنوات وشهر على متهم تمت إدانته بارتكاب جريمة السطو المسلح بقضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة ٤٤٠ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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