التحالف الوزاري يؤكد دعم البيشمركة: تضحياتهم فخر للجميع

2019/10/21 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل اليوم الاثنين الجنرال ايوت قائد تنسيق التحالف الوزاري في العراق.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي فريق التحالف الوزاري في اقليم كوردستان، بحث الاوضاع في العراق واقليم كوردستان، واجمع الطرفان على وحدة وشراكة القوات في مواجهة الارهاب والارهابيين في المنطقة.

وذكر وزير البيشمركة ان "تعاون وتنسيق تحالفنا ضرورة حتمية الان".

واكد قائد تنسيق التحالف الوزاري خلال اللقاء، استمرار دعم ومساندة قوات البيشمركة، مشيرا الى ان "نضال وتضحيات البيشمركة محل فخر الجميع".

كما بحث الجانبان مسألة خطوات الاصلاح في وزارة البيشمركة وعملية تنظيم القوات والية تدريبها على البرنامج المقبل لفريق التحالف الوزاري في العراق واقليم كوردستان.

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