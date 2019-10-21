ترامب: لم نتعهد بحماية الكورد للأبد وسنبقي على مجموعة من قواتنا في سوريا

2019/10/21 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية التي كانت متمركزة شمال سوريا، وأشار إلى أن واشنطن لم تتعهد مطلقا بدعم القوات الكوردية للأبد.

وقال ترامب إن الكورد يغادرون المنطقة بـ"ذكاء"، ووصف الصراع بين تركيا والقوات الكوردية كشيء يجب أن يحصل دون تدخل أمريكا.

وأكد الرئيس الأمريكي الإبقاء على قواته في مناطق أخرى من سوريا، وأشار إلى أنه لم يرغب بالإبقاء عليها هناك.

وشدد ترامب على أن قراره بالانسحاب من سوريا كان جيدا للمنطقة، رغم أن اتفاق تجميد القتال الذي توصل له نائب الرئيس، مايك بنس، خلال زيارته إلى تركيا لم يصمد طويلا.

وكان الرئيس الأمريكي قد قرر سحب قواته من شمال شرق سوريا، تزامنا مع بداية العملية العسكرية "نبع السلام" على مناطق سيطرة القوات الكوردية.

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