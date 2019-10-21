بالوثيقة.. الداخلية تدخل حالة الانذار القصوى 'ج' اعتبارا من صباح الخميس

2019/10/21 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الداخلية بالدخول في حالة الانذار القصوى "ج" اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل، وذلك بحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز.





وتظهر الوثيقة توجيها من وزير الداخلية الى جميع مفاصل الوزارة بدخول حالة الانذار القصوى "ج" ١٠٠٪ اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 24 تشرين الاول الحالي، وحتى اشعار اخر.





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