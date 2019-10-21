بالفيديو.. القوات الأمريكية تواجه رداً عنيفاً من أكراد سوريا خلال انسحابها باتجاه العراق

2019/10/21 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق ترك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، الكثير من السوريين والأكراد في حالة من الغضب.عند عبور قافلة القوات الأمريكية في طريقها للخروج من الحدود السورية والمغادرة إلى العراق، قام الأشخاص المتجمعون بالقاء بطاطا وخضار فاسدة عليهم احتجاجاً على انسحابهم.حيث قام بعض الأشخاص بتوجيه الإهانات للقوات المنسحبة وهم […]

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