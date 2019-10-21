مستشار رئيس الجمهورية لواع: مراجعة أربعة قوانين تشريعية للخروج بمدونة انتخابية تتلائم وطبيعة المجتمع العراقي

2019/10/21 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية أمير الكناني، اليوم الاثنين، تشكيل فريق عمل لمراجعة أربعة قوانين حاكمة تخص المنظومة التشريعية التي تعد ركيزا واساسا للعملية السياسية.

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