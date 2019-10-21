السامرائي يوجه طلباً إلى اللجنة الوزارية التي زارت محافظة صلاح الدين

2019/10/21 | 20:31

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بغداد اليوم _ بغداد

‏وجه عضو مجلس النواب، مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، طلباً إلى اللجنة الحكومية التي زارت محافظة صلاح الدين، بشأن مطالب الأهالي هناك.

وكتب السامرائي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "إلى اللجنة الحكومية التي زارت صلاح الدين، إن طلبات الأهالي لاتختلف عن طلبات الشعب بالقضاء على الفساد إضافة إلى كشف مصير أبنائهم المغيبين، وإنهاء سيطرة فصائل السلاح على مدنهم".

وأضاف الأمين العام لحزب المسار المدني: "كان الأجدر أن تلتقوا بالفقراء الذين ازدادوا أضعافاً بسبب الفساد لا بـ(الكاشخين) وكأنكم جئتم (اسقاط فرض)".

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس النواب بشأن تجميد عمل مجالس المحافظات، لم يصل إلى المجلس حتى الآن.

وقال الربيعي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس بغداد لم يتلق أي اشعار بشأن قرا

بغداد اليوم _ بابل

طالبت كتلة صادقون، اليوم الاثنين، محافظ ورئيس مجلس بابل، كرار العبادي، ورعد الجبوري، بالاستقالة من منصبيهما على خلفية التسجيلات الصوتية المنسوبة إليهما بشأن التظاهرات الأخيرة، فيما وصفت تسريب تلك التسجيلات بـ"الحرب الق

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، بتخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم": "‏نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على خفض رواتب ا

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