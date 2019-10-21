نادية محمود - مقايضة الامان بالمال!

2019/10/21 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود ليس للرأسمالية حلا تقدمه.وقد وصلت الى طريق مسدود.ليس في العراق فحسب بل في كل المنطقة والعالم.في العراق تحولت السلطة السياسية الى فرصة استثمار يدر الاموال على القابضين عليها.مقابل افقار يتسع ويتعمق كل يوم.بطالة جديدة كل يوم، وفقدان الامل بالمستقبل.الوضع متفجر، ويتفجر في اية لحظة.لقد انتهى زمن الامان للرأسمالية.ان تحكم وتنهب وتتمتع بالامان.ان بقاء هذه الطبقة في الحكم لحد اللحظة ليست دليلا ا......

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