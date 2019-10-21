2019/10/21 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / زينب صاحب

يتواصل الاعلامي محمد علي كاظم، منذ خمس سنوات، مع البرنامج اليومي «وجه لوجه» إعدادا وتقديما، على شاشة قناة هنا بغداد الفضائية، البرنامج الذي تجول في مناطق بغداد والمحافظات.

عده كاظم: “مرآة عاكسة لهموم ومشكلات المواطنين، عبر ايصال مطالبهم واحتياجاتهم، الى جهات حكومية» مؤكدا: «آخر حلقة وصلت الى عشرة ملايين مشاهدة، عن طفل يعمل عتالا في الاسواق الشعبية».

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