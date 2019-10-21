محافظ النجف لواع: توزيع اكثر من 25 الف قطعة ارض سكنية بين مختلف الشرائح قريبا جدا

2019/10/21 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف لؤي الياسري اليوم الاثنين، انه سيتم توزيع اكثر من 25 الف قطعة ارض سكنية بين مختلف الشرائح قريبا جدا.

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