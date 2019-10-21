بالوثيقة.. الداخلية تعلن حالة الإنذار القصوى استعداداً للتظاهرات

2019/10/21 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، حالة الإنذار القصوى اعتبار من يوم الخميس المقبل.

وبحسب وثيقة، صادرة من الوزارة الداخلية، فإن الوزير ياسين الياسري وجه جميع دوائر وتشكيلات وزارة الداخلية بدخول حالة الإنذار القصوى {ج} 100% اعتبار من يوم الخميس المقبل، وإلى اشعار آخر".ويأتي التوجيه قبيل يوم من تظاهرات شعبية مزمع تنظيمها الجمعة المقبلة.انتهى

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