مجلس بغداد يكشف لـ”كلكامش” أسباب خلاف الجزائري والعطا حول منصب المحافظ

2019/10/21 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، الاثنين، الخلاف “الحقيقي” حول قضية منصب محافظ بغداد، بعد تقديم المحافظ السابق فلاح الجزائري استقالته وتصويت المجلس بالموافقة عليها، وانتخاب محمد جابر العطا بديلاً عنه.وقال المطلبي، لـ”كلكامش برس”، إن الاعلام لم يعط الصورة الواضحة حول قضية مكتب او منصب محافظ بغداد.واضاف، أن “هناك سوء فهم من قبل المحافظ السابق المستقيل فلاح الجزائري بين الاقالة والاستقالة، فهو متصور قانون الاقالة يسري على الاستقالة”، مبيناً أن “الاقالة من المنصب تعطي مدة زمنية للمُقال بالطعن في المحكمة ويبقى في منصبه ومكتبه الى ان تعطي المحكمة قرارها حول دستورية قرار الاقالة، في حين أن الاستقالة لا تعطي مدة زمنية”.ورجح أن “يكون المحامي الخاص بالمحافظ السابق فلاح الجزائري لم يفهم قانون الاستقالة او لم يُفهم القانون بشكل صحيح لموكله”، موضحاً أن “الجزائري بتصرفه هذا يتصور هو تصرف قانوني بينما هو مخالف للقانون، لكن مخالفة ليست بنية سوء”.وأكد، أن “بعد صدور المرسوم الجمهوري اليوم لمحافظ بغداد محمد جابر العطا، فإن الاخير سيباشر مهامه كمحافظ لبغداد يوم غد”.وبشأن الخلاف حول الوكيل الفني للمحافظ، أفاد المطلبي، بأن “الوكيل الفني المُقال علي الهيجل اعادته المحكمة الى منصبه، وعليه فإن عملية انتخاب علي العيثاوي بدلاً هي عملية باطلة”، مبيناً أن “استجواب الهجيل كان غيابياً وهذا يخضع لشروط، في حين قدم الهيجل كتاب بأن غيابه يعود الى حضوره في محكمة النزاهة”.واشار الى أن “الدائرة القانونية للمجلس ماضية في عمل لائحة لاستنئاف القرار”.وصوت مجلس محافظة بغداد بتأريخ (14 تشرين الاول 2019)، على اختيار، محمد جابر العطا، كمحافظ لبغداد بدلاً عن فلاح الجزائري، الذي استقال من منصبه، كما “تم انتخاب علي العيثاوي النائب الفني للمحافظ بدلاً من المُقال علي الهيجل”.وكان مجلس محافظة بغداد قد صوَّت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2019، على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، الذي قدمها لاسباب صحية بسبب مشاكل في القلب.

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