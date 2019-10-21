إيمان بوقردغة - المنفى السياسي ورَقْش صورة الدولة الإستبدادية كاملة الرتوش

2019/10/21 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة إن المنفى السياسي هو آلية للاستبعاد المؤسسي تهدف إلى إلغاء حقوق المواطنة وإبعاد الأفراد عن المشاركة الكاملة في الساحتين السياسية والعامة للدولة.وبسبب طابعه الاستثنائي ، يميل الأدب السياسي إلى افتراض وجود علاقة بين الاستبداد والمنفى حيث يحدث الاستبداد عندما تمنح السلطة المطلقة للحاكم, وتحت قباب دولة استبدادية يصبح الحاكم فاسدا ويستغل سلطته لتعزيز مصالحه الخاصة بدلا من العمل من أجل الصالح العام......

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