السامرائي يوجه انتقادا للجنة الحكومية.. كان الاجدر ان تلتقوا بفقراء صلاح الدين

2019/10/21 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، انتقاداً لاذعاً للجنة الحكومية التي زارت محافظة صلاح الدين والتي كلفتها الحكومة بالاستماع لمطالب أهالي المحافظة، موضحا انه كان الاجدر بهم ان يلتقوا بفقراء المحافظة

وقال السامرائي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، تابعتها "الغد برس" إلى "اللجنة الحكومية التي زارت صلاح الدين إن طلبات الأهالي لاتختلف عن طلبات الشعب بالقضاء على الفساد إضافة إلى كشف مصير أبنائهم المغيبين، وإنهاء سيطرة فصائل السلاح على مدنهم".

ولفت انه "الأجدر أن تلتقوا بالفقراء الذين ازدادوا أضعافاً بسبب الفساد لا بـ( الكاشخين) وكأنكم جئتم (اسقاط فرض)".

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