نتائج زيارة وزير النقل للبصرة.. أراض سكنية والعمل على شمول 600 ألف عائلة بالرعاية الاجتماعية

2019/10/21 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الاثنين، العمل على تخصيص 17 الف قطعة ارض سكنية لأبناء محافظة البصرة، وفتح باب التسجيل على قطع اراضي للمشمولين ضمن الاستمارة الالكترونية، وتدريب العاطلين عن العمل، وتأهيلهم للعمل في قطاع الكهرباء، اضافة الى تفعيل منحة العاطلين عن العمل بمبلغ 175 الف دينار ولمدة ثلاثة اشهر .

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده مع محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة وتابعته " الغد برس" إن "الحكومة ستعمل على شمول 600 الف عائلة لم تشمل في الرعاية الاجتماعية، وسيتم اطلاق درجات وظيفية وفق برنامج معد وحسب الحاجة الفعلية، وتولت وزارة العمل تحديد الاحتياجات من خلال لجنة بمشاركة حكومة البصرة لزجّهم في فرص عمل مناسبة".

وأكد لعيبي أنه "سيتم إعلام الدوائر الخدمية بالإجراءات المطلوبة منهم كلٌ حسب اختصاصه لتنفيذ حزم الاصلاحات المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء".

يذكر ان وزير النقل كُلف بموجب الامر الديواني المرقم 56 برئاسة اللجنة الخاصة بحزمة الاصلاحات لتلبية طلبات المتظاهرين في محافظه البصرة.



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