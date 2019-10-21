رئيس الوزراء اللبناني: حزمة الاصلاحات ليست لمقايضة اللبنانيين ومنعهم من التظاهر

2019/10/21 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحريري أن حزمة الاصلاحات التي اعلن عنها هي ليست لمقايضة اللبنانيين ومنعهم من التظاهر للمطالبة بحقوقهم مشيرا الى أن الشعب هو البوصلة الاساسية التي تدفع البلاد الى الامام وأن الحكومة مع حق التظاهر والتعبير عن الرأي.

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