السفير التركي في بغداد: لدينا شركات من كل القطاعات في العراق

2019/10/21 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير التركي في العراق، فاتح يلدز،الاثنين، ان لدى بلاده شركات استثمارية من كل القطاعات تعمل في العراق.

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