كردستان ترسل موازنتها «التخمينية» إلى الحكومة الاتحادية

2019/10/21 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت ممثلية حكومة #إقليم_كردستان في العاصمة #بغداد، اليوم الإثنين، عن إرسال #الموازنة التخمينية للإقليم إلى وزارة #المالية الاتحادية.وقال مسؤول ممثلية الإقليم #فارس_عيسى، في تصريح متلفز: إن […]

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