الداخلية توجه جميع مفاصلها بدخول حالة الانذار القصوى اعتباراً من الخميس المقبل(وثيقة)

2019/10/21 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الداخلية، جميع مفاصلها بدخول حالة الإنذار القصوى اعتبار من الخميس المقبل.وبحسب وثيقة، صادرة من وزارة الداخلية، وتلقت، نسخة منه، فإن الوزير ياسين الياسري وجه جميع دوائر وتشكيلات وزارة الداخلية بدخول حالة الإنذار القصوى “ج” 100% اعتبار من يوم الخميس المقبل الموافق 24 تشرين الأول 2019، وإلى اشعار آخر.

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