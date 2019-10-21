ألمانيا تدعو إلى إقامة

2019/10/21 | 21:33

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بغداد اليوم - متابعة

دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباوير، إلى إقامة "منطقة آمنة دولية" في سوريا على الحدود مع تركيا، بمشاركة موسكو وأنقرة.

وأكدت كرامب كارينباوير في حديث لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الاثنين، أنها نسقت هذه المبادرة مع المستشارة أنغيلا ميركل، وستقدمها للحلفاء الغربيين خلال اجتماع حلف الناتو على مستوى وزراء الدفاع في بروكسل يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن مبادرتها تنص على "إقامة منطقة آمنة تحت رقابة المجتمع الدولي بمشاركة تركيا وروسيا بهدف تخفيض التصعيد"، معتبرة أن هذه المبادرة "مجدية".

يذكر أن تركيا أطلقت عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا، يوم 9 أكتوبر الجاري، بعد تعثر مباحثاتها مع الولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا.



وأعلنت تركيا نيتها إقامة "منطقة آمنة" على حدودها بعمق 30 كلم، بإمكانها استقبال 3 ملايين من النازحين السوريين.

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