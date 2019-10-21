إحباط مخطط {داعشي » في الأردن

2019/10/21 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان / وكالات

كشفت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن مخططات إرهابية لخلية من خمسة أشخاص مؤيدين لعصابات "داعش" الارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في الساحة الأردنية، قبضت عليهم في تموز الماضي.

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، " فان الأهداف التي كانت تنوي الخلية استهدافها، كما وردت في لائحة الاتهام التي حصلت عليها الصحيفة من محكمة أمن الدولة، هي: "الحراسات الأمنية المتواجدة أمام منزل أحد رؤساء الوزراء السابقين والاستيلاء على أسلحتهم، ودوريات الأمن العام المتواجدة بشكل ثابت على طريق (السلط - السرو)، وخطف أحد رجال المخابرات وقتله بمنطقة مهجورة وحرق جثته".



وبعد التحريات وعمليات البحث ألقت الشرطة القبض على أفراد الخلية في 1تموز

الماضي.

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