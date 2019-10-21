تشكيل لجنة للتحقيق في فض اعتصامات السودان

2019/10/21 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخرطوم / وكالات

شكل رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، لجنة للتحقيق في الهجوم على اعتصام المتظاهرين خلال شهر تموز الماضي، الذي قتلت خلاله قوات الأمن العشرات قرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" ان اللجنة ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود، بمن في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الإطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية.

وقالت "سونا": إن اللجنة ستكون مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام بالقوة المفرطة، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون من ذلك.



وسيرأس اللجنة محامي حقوق الإنسان، نبيل أديب، وستضم ضباط أمن كبارا، بالإضافة إلى محامين آخرين.

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