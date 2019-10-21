الشمري: حظر الانترنت على المواطنين انتهاك صارخ لحقوقهم

2019/10/21 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ثامر الشمري، اليوم الاثنين، ان حظر خدمة الانترنت وزيادة التضييق عليها انتهاك صارخ لابسط حقوق ابناء الشعب العراقي، مبديا أسفه البالغ للقرارات الحكومية الصادرة بذلك والتي اعتبرتها الجهات المزودة لخدمة الانترنت بانها خارج عن السيطرة للدفع بعيدا بالتساؤلات الموجهة اليها من قبل المواطن عن سبب رداءة الخدمة المقدمة من قبلهم.

وقال الشمري في بيان تلقته "الغد برس" إن" خدمة الانترنت اليوم من الخدمات الاساسية للمواطن ، بل وحتى جزا لا يتجزء من حياته اليومية ومصدر للرزق وتقديم الخدمات الضرورية".

وحمل الشمري الحكومة "مسؤولية الحفاظ على خصوصيات المواطن كونه بدأ يلتجئ الى برامج لكسر الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه به وبالتالي فان كافة المعلومات الشخصية صارت عرضة للسرقة والعبث من قبل ضعاف النفوس والمتصيدين ، وقد اشرنا ذلك من خلال التواصل مع مختصين في الامن السيبراني".

وبين الشمري "ضرورة إهتمام الحكومة بالجوانب الاقتصادية والصحية والثقافية والاجتماعية للمواطن وتوفير كافة الخدمات له من اجل المساهمة في تخفيف حدة الازمة المتولدة في الشارع العراقي نتيجة الاهمال للقطاعات الخدمية المعنية بما اسلفنا من القول".

وأضاف ان "كافة دول العالم تطورت باستخدام التكنلوجيا الحديثة في المراقبة والتشخيص الا في العراق فان الجهات المسؤولة تقوم بايقاف عجلة الحياة بدواعي شتى ودون مبرر بحجج المحافظة على الامن الخاص بالدولة".

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