2019/10/21 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب الفساد وعدم تقديم الحكومة خارطة طريق اعادة الإعمار بغداد ـ الصباح الجديد: كشف مسؤول حكومي، ان ست دول شاركت بمؤتمر الكويت ابلغت العراق بعدم الالتزام بتعهداتها، مبينا ان تلك الدول عزت سبب ذلك الى الفساد المستشري وعدم وجود خارطة طريق واضحة لإنفاق الأموال على مشاريع الإعمار.وقال المسؤول في تصريح صحافي، ان «العراق يحتاج ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ست دول شاركت بمؤتمر الكويت تبلغ العراق عدم الإلتزام بتعهداتها) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ست دول شاركت بمؤتمر الكويت تبلغ العراق عدم الإلتزام بتعهداتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).