إنشاء مناطق اقتصادية وصناعية.. أبرز محاور المنتدى الاقتصادي «الروسي الإفريقي»

2019/10/21 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: يعد البحث عن صيغ جديدة للتعاون بين روسيا وإفريقيا إحدى الموضوعات الرئيسة لمنتدى اقتصادي سينعقد هذا الأسبوع في مدينة سوتشي الروسية، المطلة على البحر الأسود.ووفقا لبيان صدر عن المؤسسة المنظمة للحدث الاقتصادي فإن اجتماعات المنتدى ستركز على إمكانية إنشاء مناطق اقتصادية في الدول الإفريقية على غرار المنطقة الصناعية الروسية في ...

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