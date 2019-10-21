القبض على منتسب يقوم بالابتزاز الالكتروني

2019/10/21 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الاثنين، بأن الشؤون الداخلية والامن لقيادة الشرطة الاتحادية القت القبض على منتسب يقوم بالابتزاز الاليكتروني.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن حسن عبد فزيع الغنامي وباشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية لقيادة الشرطة الاتحادية محمد كريم علي قامت مفارز الشؤون الداخلية بعد ورود معلومات عن قيام احد منتسبي الشرطة الاتحادية بسرقة جهاز موبايل من احد المواطنين المدعو(ل م) وقيامه بابتزاز فتاة وهي خطيبة المواطن المذكور باستغلال صورها الموجودة في الهاتف النقال".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "بعد البحث والتحري باستخدام الأجهزة المتطورة تم التوصل اليه وهو (نائب عريف ع.



ج.ن) و ضبط المنتسب اعلاه وبحوزته جهاز الموبايل المسروق بمحضر ضبط اصولي، وتم تدوين افادته باعترافه بالسرقة والابتزاز الاليكتروني، وتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه وايداعه التوقيف".





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