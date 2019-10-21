2019/10/21 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة ثورية أجرتها مجموعة من باحثي جامعة “كولومبيا” أنّ نوع الجنين يتأثر بالحالة النفسية للأم، إذ ثبت أنّ التوتر يزيد من احتمالية إنجاب الإناث.وأفادت الإحصائيات الحديثة أنّ أكثر من نصف الأطفال المولودين في جميع أنحاء العالم هم من الأولاد، ولكن وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون أنّ ثلث النساء اللوائي يعانين من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالتكِ النفسية تحدّد نوع جنينكِ..



التّوتّر يجلبُ البنات! وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالتكِ النفسية تحدّد نوع جنينكِ.. التّوتّر يجلبُ البنات!) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالتكِ النفسية تحدّد نوع جنينكِ.. التّوتّر يجلبُ البنات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).