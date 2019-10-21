الزراعة تعلن ظهور إصابات بمرض

2019/10/21 | 22:04

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بغداد اليوم

بغداداليوم- ديالى

أكد عضو مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني، الاثنين، وجود قرى زراعية توقف الزمن بها داخل المحافظة.

وقال الكيلاني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قرى حوض الندا (58كم شرق بعقوبة) تعيش وضعا ماساويا منذ سنوات كونها تعاني من معدلات

بغداد اليوم _ بغداد

اقترحت اللجنة الاقتصادية في مجلس البصرة، اليوم الاثنين، إنشاء سوق للجملة في المحافظة لأنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية، على غرار تجرية سوق "الشورجة" وسط العاصمة بغداد.

وقال رئيس اللجنة، عقيل الخالدي، في حديث

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الداخلية، جميع مفاصلها بدخول حالة الإنذار القصوى اعتبار من الخميس المقبل.

وبحسب وثيقة، صادرة من وزارة الداخلية، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، فإن الوزير ياسين الياسري وجه جميع دوائر وتشكيلات وزارة الداخلية بدخول

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