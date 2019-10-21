2019/10/21 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق نشر النائب السابق مشعان الجبوري، تويت على موقع تويتر، يكشف فيه عن حجم الأموال الذين حصلوا عليها من أيام الجمعية الوطنية عام 2005.وقال الجبوري، “”فليعلم الشعب، شرعنا بالجمعية الوطنية عام ٢٠٠٥منح انفسنا راتبا تقاعديا مدى الحياة بما يعادل راتب الوزير مع المخصصات واستلم كل واحد منا لحين توحيد العبادي للرواتب التقاعدية حوالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق يعلنها: استلمنا منذ 2005 رواتب تقاعدية تقدر بأكثر من مليون دولار وهذا ما سببنا به للدولة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق يعلنها: استلمنا منذ 2005 رواتب تقاعدية تقدر بأكثر من مليون دولار وهذا ما سببنا به للدولة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).