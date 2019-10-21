محافظ الديوانية: سيتم المباشرة بتنفيذ حزمة الاصلاحات الحكومية خلال 10 أيام

2019/10/21 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محافظ الديوانية زهير الشعلان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الزراعة صالح الحسني، إن الحزمة الاصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الايام العشرة القادمة، اضافة الى المباشرة بتوزيع الاراضي السكنية وتوفير فرص العمل.

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