سعيد العليمى - إعادة بناء المادية التاريخية -تقديم إبراهيم فتحى لكتاب جورج لارين ، ترجمة سعيد العليمى

2019/10/21 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى إعادة بناء المادية التاريخية قد يعنى عند القائلين بها تحريرها من النزعة الإختزالية الإقتصادية التبسيطية التى سادت الحركة الماركسية عددا من العقود ، نزعة تقدم كل الظواهر الاجتماعية والسياسية والايديولوجية والقانونية والجمالية والنفسية باعتبارها يمكن إرجاعها الى القاعدة الإقتصادية .ولكن ماركس إعتاد ان ينفى عن نفسه الاتصاف بهذه الماركسية : " كل مااعرفه هو اننى لست ماركسيا " فى مواجهة تيار ينسب نفسه ......

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