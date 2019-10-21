(كاس) تؤجل حكمها بشكوى درجال ضد اتحاد الكرة للمرة الرابعة

2019/10/21 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس :

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، ان محكمة كاس الدولية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، قد اجلت النطق بقرار الدعوى المرفوعة ضد اتحاد الكرة من قبل المشتكي عدنان درجال.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "اعلى سلطة قضائية في الفيفا أجلت النطق بالقرار الى يوم ٢٩ من الشهر المقبل، للنطق بالحكم النهائي بشأن القضية المرفوعة من قبل الكابتن عدنان درجال وعدد من اعضاء الهيئة العامة ضد المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي المركزي بكرة القدم بسبب شرعية الانتخابات الأخيرة التي جرت في العام الماضي، بالاضافة الى قضية العقوبة الادارية التي اصدرها اتحاد اللعبة ضد درجال ".

ورجح المصدر، انه " احتمالية ان تؤجل المحكمة النطق بالقرار النهائي مرة اخرى الى شهر شباط المقبل من العام ٢٠٢٠، بحسب السياقات والاجراءات المتبعة في محكمة كاس كما درجت العادة في العديد من القضايا ".





يذكر ان درجال حرك أكثر من دعوى ضد اتحاد الكرة سواء في المحاكم المحلية او الدولية، وقد كسب قضية واحدة حتى الان تخص تزوير قرار عقوبته الانضباطية من قبل ٣ موظفين في الاتحاد، وقد حكم على اثنين منهما بالسجن لعامين، اما الثالث فما زالت محاكمته مستمرة.

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