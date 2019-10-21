الشباب والرياضة تستعد لأطلاق البطولة الصيفية الثانية للمواهب

2019/10/21 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات، اليوم الاثنين، استعدادها لأطلاق البطولة الصيفية الثانية للمواهب التي تضيفها المدينة الشبابية في شارع فلسطين، للمدة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، بمشاركة اكثر من ٤٥٠ لاعب ولاعبة في ١٠ العاب من مراكز الموهبة.

وقال مدير قسم الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم فالح عودة، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "الدائرة انهت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية وصيانة القاعات الرياضية لاستضافة منافسات البطولة"، موضحا ان "الهدف من اقامة هكذا بطولة هو اكتشاف خامات شبابية جديدة بمختلف الالعاب لرفد الاندية والمنتخبات استعدادا للاستحقاقات المقبلة".

واوضح عودة ان "البطولة ستشمل العاب: كرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطاولة، المصارعة، التايكواندو، الملاكمة، رفع الاثقال، السباحة، والتنس، من مختلف المحافظات العراق".

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