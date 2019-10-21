حسن فدعم: بعض الجهات تستغل التظاهرات والتسجيلات الصوتية المسربة في لتصفية حسابات سياسية

2019/10/21 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني في محافظة بابل حسن فدعم في تصريح، ان بعض الجهات تحاول ان تستغل التظاهرات والتسريبات الصوتية لبعض مسؤولي المحافظة، لتصفية حسابات سياسية معينة.

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