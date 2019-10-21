ائتلاف العبادي يرفض اتهام العامري

2019/10/21 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق رفض ائتلاف #النصر، الذي يتزعمه #حيدر_العبادي، اليوم الإثنين، اتهام زعيم تحالف #الفتح #هادي_العامري، التي حمل فيها حكومة العبادي مسؤولية خروج #التظاهرات الحالية والأزمة التي يمر بها البلاد.[…]

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