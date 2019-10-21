2019/10/21 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_كامل عالم محمد علي طه الأدبي رياض كاملقام الأديب محمد علي طه، مع فئة قليلة من الطلائعيين، بدور ريادي في حمل عبء القصة القصيرة الفلسطينية، قبل أن ينتقل إلى عالم الرواية والمسرح وقصص الأطفال.حرص في كتاباته على تصوير واقع الإنسان العربيّ في هذه البلاد، منذ النكبة والهجرة، مرورا بالحروب العربية الإسرائيلية، وتوقف عند الصراع الفلسطينيّ-الإسرائيليّ والحق التاريخي في هذه الأرض، التي لم تشه......

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