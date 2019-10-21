2019/10/21 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري لعلنا ذكرنا فيما مضى، أنّ منزل السيّد نيّو يقوم في الجانب الأيسر من مدخل الزقاق، وكان على مساحة واسعة من الأرض ـ كأغلب بيوتنا في ذلك الزمن، وكان أصحابها يتفاخرون بذلك قدّام كل قريبٍ قادم حديثاً من الوطن.
في فترةٍ لاحقة، سيبيع هذا الدركيّ المتفاخرُ القسمَ السفليّ من المنزل، فيغدو جيرانه من آل " بلدية "، المنتمين لعشيرة آله رشي.
بينما جيرانه من الأعلى، من آل " علكي " الآله رشية، عليهم كان أن ينتظروا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السادس/ 4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في فترةٍ لاحقة، سيبيع هذا الدركيّ المتفاخرُ القسمَ السفليّ من المنزل، فيغدو جيرانه من آل " بلدية "، المنتمين لعشيرة آله رشي.
بينما جيرانه من الأعلى، من آل " علكي " الآله رشية، عليهم كان أن ينتظروا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السادس/ 4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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