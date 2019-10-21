دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السادس/ 4

2019/10/21 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري لعلنا ذكرنا فيما مضى، أنّ منزل السيّد نيّو يقوم في الجانب الأيسر من مدخل الزقاق، وكان على مساحة واسعة من الأرض ـ كأغلب بيوتنا في ذلك الزمن، وكان أصحابها يتفاخرون بذلك قدّام كل قريبٍ قادم حديثاً من الوطن.في فترةٍ لاحقة، سيبيع هذا الدركيّ المتفاخرُ القسمَ السفليّ من المنزل، فيغدو جيرانه من آل " بلدية "، المنتمين لعشيرة آله رشي.بينما جيرانه من الأعلى، من آل " علكي " الآله رشية، عليهم كان أن ينتظروا......

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