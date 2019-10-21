التربية تمدد فترة التقديم على التعيينات في نينوى

2019/10/21 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجهت وزيرة التربية، سها العلي بك، اليوم الاثنين، بمنح فترة اضافية بعد انتهاء مدة التقديم الرسمية لغرض إجراء التعديلات لكل من حدث معه خطأ في ملئ الاستمارة الالكترونية.





وبين المكتب الاعلامي، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "تربية نينوى ستعلن عن مدة التقديم فور انتهاء اجراءات التقديم العام" ، موضحا "حرص الوزير الشديد لمنح فرص متكافئة لكل المتقدمين على التعيين".

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